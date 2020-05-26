حملات للمسطحات المائية بإسنا لمنع تجمع المواطنين على شواطئ نهر النيل

شنت المسطحات المائية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، حملات لتمشيط نهر النيل أمام جميع القرى والنجوع والمنازل المطلة على النهر وذلك لمنع تجمع المواطنين ونزولهم للمياه خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، تطبيقاً لتعليمات الحكومة بمنع أية تجمعات أو نزول للمياه خلال العيد، بغرض مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت تلك الحملات التمشيطية لرجال المسطحات، تفقد أماكن شواطئ النيل أمام القرى والنجوع المختلفة جنوب الأقصر، للتأكد من عدم توجه المواطنين للسباحة، ولم يتم خلال الجولة رصد أية مخالفات للمواطنين.