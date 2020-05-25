"فيروس بالمخ وجلطة".. يسرا تكشف كيف أنقذ عادل إمام حياتها

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل إصابتها بفيروس يصيب المخ، منذ سنوات بعيدة، مؤكدةً أن الفنان عادل إمام أنقذ حياتها.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "كان طالع على المخ، وقعدت 3 شهور في فرنسا بتعالج، والناس كانوا فاكرين إني بتفسح".

وأضافت: "كنت بين الحياة والموت، والدكتور كان داخل بينادي على مريض، ولما شافني رمى المريض قعده على الكرسي، وقالي إني بقالي 48 ساعة بموت بالمنظر ده".

وتابعت: "عادل إمام هو اللي بعتني عنده، الراجل ده أنقذ حياتي 3 مرات في حالات مختلفة، ومرة تانية رحت له في بداية التسعينات وصوتي راح، وبعتني للدكتور، وكنت رايحة أكشف وأرجع، لكن طلع عني جلطة في الأحبال الصوتية، قعدت 3 أشهر متكلمش، الدكتور ده أنقذني وخففني تماما دون أي جراحة، هو زعيم حياتي".