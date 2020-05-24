الأوقاف تطالب بمعاقبة صاحب مخالفة الدقهلية: أساء للأزهر

طالبت وزارة الأوقاف، بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.

وكشف الشيخ طه زياده مدير مديرية أوقاف الدقهلية، كواليس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وطاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زيادة، في بيان للأوقاف إنّ ما تم نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، تفيد المديرية بأنّ هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وبالتحري تبيّن أنّه طالبا في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري، وأخطرت الجهات المعنة بذلك.

وفتحت وزارة الأوقاف، اليوم، تحقيقا عاجلا فيما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنّه يتم التحقيق في الواقعة، ومعرفة مدى صحتها من عدمه وهل الشخص الذي قام بهذا الأمر إماما بالأوقاف أو عامل أو له علاقة بالوزارة من قريب أو بعيد.

وشددت الوزارة، على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، لافتة إلى أنّ الاستجابة لتعليمات مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنّه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنّها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنّها غير مسؤولة عن أي مصليات للعيد تقام في الشوارع والطرقات، وأنّ تلك المسؤولية تقع على عاتق مؤسسات أخرى بالدولة، تقوم بدورها في مراقبة تلك المخالفات.