عابد عناني يعلق على كوميكس "عاوز فلوس عربيتي" بـ الاختيار: مش كوميدي

علق الفنان عابد عناني على تجسّيده لدور الإرهابي عماد عبدالحميد بمسلسل الاختيار، قائلا إنه يتمنى ألا يكرهه الجمهور شخصيا لكرههم لشخصية الإرهابي عماد عبدالحميد "كنا عارفين وإحنا بنصوّر المسلسل إن شخصيات التكفيريين هتتكره من الناس بس ده حصل بزيادة عن التوقعات مثلما تعلقت الناس وأحب الأبطال".

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، على شاشة "القناة الأولى المصرية": "العمل حقق نجاح والمسلسل كان ليه طبيعة خاصة وجمع المصريين على مسلسل".

وتابع عناني: "إن تسكينه في دور الإرهابي مع ملامحه الوسيمة جاء من زاوية عدم جعل الشخصيات نمطية ومواصفات شكلية معينة، سواء شكلهم ولبسهم وطريقة الكلام الخاصة بهم وحياتهم ولبسهم العادي".

واستكمل عناني: "لما قريت الشخصية حسيت بالشخصية وبوجودها وده بدأ ينطبع علينا.. بنعمل شخصيات عندها ميول وأهداف وقناعات.. وشخصية عماد عبدالحميد كان من عائلة أرستقراطية وكان عنده أحقاد تجاه المؤسسة العسكرية وتركها وتبنى فكر تفكيري.. ده بني آدم كان موجود بالفعل".

وقال عناني مازحًا: "إصرار شخصية عماد على ثمن سيارته التي أخذها.. الناس شافته كوميدي بس هو مش كوميدي".