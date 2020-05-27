طقس اليوم الأربعاء 26-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود اليوم طقس به شبورة خفيفة صباحًا، وأن يكون معتدلًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه يسود على السواحل الشمالية طقس لطيف والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما على شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد.

أما على جنوب سيناء فيسود نشاط للرياح، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، فيما تسقط أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الإمارات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، أنَّ يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ويصبح غائمًا بعد الظهر شرقًا، ورطب ليل وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار نهارًا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أنَّ يسود طقس حار وغائم جزئيا في النهار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.