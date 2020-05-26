الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة ليلا وشبورة خفيفة في الصباح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود غدًا الأربعاء طقس به شبورة خفيفة صباحًا، وأنَّ يكون معتدلًا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وعلى السواحل الشمالية يسود طقس لطيف والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانُا، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وعلى السواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد.

أما على جنوب سيناء فيسود نشاط للرياح، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، فيما تسقط أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أنَّ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الاحمر يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 31 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 20

بلطيم 27 19

مطروح 23 16

السلوم 24 15

سيوة 32 16

بورسعيد 25 20

دمياط 25 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الاسماعيلية 32 16

السويس 32 17

العريش 26 17

رفح 26 18

رأس سدر 29 19

نخل 30 11

نويبع 32 24

طابا 30 22

كاترين 27 14

الطور 33 22

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 33 24

الفيوم 33 19

بني سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 35 19

سوهاج 36 20

قنا 38 21

الأقصر 38 22

أسوان 39 23

ادفو 39 23

أبو سمبل 39 23

الوادي الجديد 37 22

شلاتين 34 25

أبو رماد 33 24

حلايب 32 24

رأس حدربة 33 25