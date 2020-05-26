الأرصاد تحذر من الشبورة اليوم.. والعظمى بالقاهره 32 في ثالث أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا.

فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يشهد اليوم، شمال الصعيد طقس مائل للحرارة وشبورة خفيفة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة، وأن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وأن يكون الطقس على شمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد الطقس بجنوب سيناء، نشاط للرياح على مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 21، وقنا العظمى 36 والصغرى 22، والأقصر العظمى 36 والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 والصغرى 21.