الأرصاد: طقس الغد معتدل بالوجه البحري.. والقاهرة 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأربعاء، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس، على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يظل مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه رياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، على محافظات الصعيد مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى و19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى و19 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 34 للعظمى 25 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى و22 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى و34 للصغرى.