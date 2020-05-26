العثور على جثة شاب قُتل في ظروف غامضة بالشرقية

عثر أهالي صان الحجر بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة شاب مكبل اليدين والقدمين، طافية في مياه مصرف أبو لبن.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة صان الحجر بلاغا بالعثور على جثة شخص طافية في مياه مصرف أبو لبن .

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، وأن الجثة موثقة بالحبال ما يشير لاحتمال وجود شبهه جنائية . تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.