إيقاف أعمال بناء مخالفة وغلق محلين لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق محلين لتجارة الأخشاب والأدوات الصحية بقرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، لمخالفتهما قرار الغلق الكامل، خلال فترة إجازة العيد.

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية للقرية؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بقرارات الغلق المحددة.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بإقامة "فوتوسيشن" بقرية كفر السواقي بالوحدة المحلية في بني عياض بمركز أبو كبير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدا ضرورة عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم.