بسبب حرق القمامة.. محافظ الغربية يخصم 3 أيام من راتب رئيس وحدة محلية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاي بخصم 3 أيام من راتبه بسبب حرق القمامة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بنهطاي، ما يعد تلوثا للبيئة.

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية، اليوم، في مدينة زفتى السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ الغربية بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة، مشددا على ضرورة استغلال فترة إجازة عيد الفطر في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والقيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.