للإهمال.. إيقاف رئيس مدينة أبو كبير ومسؤولين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقف كل من رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل لمده ثلاثة أشهر، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، للإهمال و التقصير في العمل.

وبحسب القرار تراخى المحالون للتحقيق في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والسماح لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية، وعدم إلزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال فترة إجازة العيد بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن، فضلًا عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولًا بأول.

كان محافظ الشرقية قد قام بجولة ميدانية، اليوم، لقرى مركز أبوكبير، ولاحظ استكمال أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بإقامة ستوديو مفتوح لالتقاط الصور التذكارية "فوتو سيشن"، وكافيه، وعدد من المحلات المخالفة بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، رغم صدور تعليمات سابقه بإزالة هذا النشاط لتعديه على الأرض الزراعية، وذلك على مرأى ومسمع المسؤولين ورئيس المركز، والذين سمحوا لأصحاب النشاط بإعادة إنشائه ضاربين بالتعليمات والقرارات والقوانين عرض الحائط.

وأمر المحافظ إيقاف استكمال أعمال البناء وإنشاء النشاط والإزاله الفوريه له، ووقف رئيس المركز ورئيسي الوحدة المحلية والقسم الهندسي عن العمل لمده ثلاثه أشهر وإحالتهم للشؤون القانونية، لعدم التصدي للمخالفة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالإزالة والإهمال والتقصير في العمل.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق، مؤكدًا أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله.