بينهم طفلة.. تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الدقهلية ووفاة سيدة

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر في الدقهلية، تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا حتى اليوم؛ ليرتفع عدد الحالات الإيجابية بمركز ومدينة ميت غمر إلى 36 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة الوفاة السابعة لسيدة عمرها 37 عاما من قرية "كفر ميت العز".

وأكد الطوبجي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الحالات المصابة هي لسيدة عمرها 26 عاما، ورجل عمره 91 عاما، و طفلة 12 عاما وجميعهم من مدينة ميت غمر، إضافة إلى رجل عمره 43 عاما من "كفر الجوهري، ورجل عمره 49 عاما من صهرجت الكبري.

وأوضح أنه تأكدت سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بـ5 حالات، ونوه بشفاء وتعافي 3 حالات وعودتهم إلى منازلهم.

وعن إجمالي عدد الحالات بمركز ومدينة ميت غمر، منذ ظهور كورونا، أكد وجود 36 حالة إيجابية، و شفاء 12 حالة، ووفاة 7 حالات، وتحت العلاج 18 حالة.