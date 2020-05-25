الجيزة: تطهير وتعقيم 2250 واجهة منزل ومحل خلال أول وثاني أيام العيد

واصلت مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، أعمال التطهير والتعقيم للشوار ع والمباني بأحياء الجيزة، واتخاذ كل التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وجاءت أعمال التطهير والتعقيم كالآتي:

في حي العمرانية، تم تطهير وتعقيم الديوان العام بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية الغربية، وشارع حكيم مرجان وشارع التعمير.

وفي حي الهرم، تم تطهير وتعقيم شارع زغلول، ومنطقة نزلة السمان، وشوارع نزلة البطران، شارع أبو الهول السياحي.

وفي حي بولاق الدكرور، تم تطهير وتعقيم مرور فيصل من الخارج، وشارع ترعة الزمر من ناحية بولاق الدكرور، ومحطة مترو فيصل، ومحطة كهرباء فيصل وبولاق الدكرور من الخارج، بإجمالي عدد 500 وجهة منزل ومحل، وحديقة 6 أكتوبر بفيصل، وشارع سلام من أول شارع ترعة الزمر حتي نهايته" شارع الجمعية -شارع العشماوي– شارع عباس، وشارع أبناء الصعيد، بإجمالي 1750 وجهة منزل ومحل بمنطقة أبو قتادة "موقف السرفيس" بشارع العشرين وأبو قتادة وبولاق الدكرور.

في البدرشين، تم تطهير وتعقيم عدد ثلاث منازل بقرية المرازيق التابعة لإدارة البدرشين البيطرية لحالات ثبت ابجابيتها لفيروس كورونا، "مستشفى البدرشين المركزى" من الخارج، والعيادات والاستقبال ووحدة الأشعة من الداخل.

وفي العياط، تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي، وإدارة العياط البيطرية.