تطهير الشوارع المحيطة بمستشفى العزل في فاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطهير والتعقيم بالأماكن والشوارع المحيطة بمستشفى العزل بفاقوس، والمخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

ووجه المحافظ اللواء ضياء أبوالعزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير المستمرين بالمنطقة المحيطة بالمستشفي، وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات ورفعها أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتنسيق مع إدارة مستشفى العزل بفاقوس للتخلص الأمن من النفايات الطبية ونقلها فورا للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على صحة و سلامة الجميع.

كما وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع العميد سامر هيكل مأمور مركز شرطة فاقوس، بعدم السماح بتواجد أي سيارات أو انتظار للمواطنين أمام مستشفى العزل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما قام المحافظ وبرفقته المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ بتفقد المنطقة المحيطة بالمستشفى وصولا لكوبري العدوي ليوجه المحافظ رئيس المركز بإعداد تصور لرفع كفاءة ورصف الشوارع بالمنطقة وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وإدراجها في خطة العام المالي القادم 2020 / 2021 .