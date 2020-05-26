مقتل شخص في معركة بين أفراد عائلة بقرية عامر بالسويس

قُتل شخص وأصيب شقيقه في معركة بين أبناء عائلة واحدة بقرية عامر بحي الجناين بالسويس، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة.

وألقت الشرطة القبض على ابن عم القتيل والمصاب، المتهم بقتل ابن عمه باستخدام سيخ حديد خلال معركة نشبت بسبب خلافات بينهم.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام، بوصول "ح . ر" 28 عاما، متوفى، بسبب إصابته بطعنات بسيخ حديد بالصدر، كما وصل شقيقه مصابا أيضا.

وأكدت التحريات الأمنية، أن مرتكب جريمة القتل هو ابن عم القتيل عن طريق استخدام أحد الأسياخ في طعن الضحية بالصدر.

وألقت الشرطة القبض على المتهم بالقتل، وحضرت إلى موقع الجريمة، وجارٍ التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.