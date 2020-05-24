النائبة شيرين فراج لـ"الوطن": تعافيت من كورونا.. وأكلت كحك العيد

قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إنّها تناولت كعك العيد مع أسرتها في المنزل، مضيفة: "الحمد لله أنا بخير الآن، وتعافيت تماما من إصابتي بفيروس كورونا، وكذلك أبنائئ، وملتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية أنفسنا والآخرين"

ودعت فراج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، المصريين إلى التباعد الاجتماعي للحد من الإصابة بفيروس كورونا، الذي ينتشر بسرعة جنونية بين البشر، مؤكدا أنّها هنأت أقاربها بالعيد عبر تطبيق زووم، ووجّهت التهنئة لشقيقها الذي لم تره منذ فترة طويلة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف النائبة، أنّ ظروف هذا العيد تختلف كليا عن كل الطقوس التي اعتدنا اتباعها في الأعياد الماضية، وبينها السفر إلى الخارج أو قضاء العيد خارج المنزل، لافتة إلى أهمية الحفاظ على التوازن الصحي، واتباع نظام غذاء سليم، وعدم الإفراط في تناول كعك العيد لارتفاع نسبة السكريات به، وتعويضه بالفواكه الطازجة.

وكانت النائبة شيرين فراج، أعلنت تعافيها وأبناءها قبل أيام من فيروس كورونا المستجد، إذ قضت فترة 14 يوما في العزل الصحى بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.