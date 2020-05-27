يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تسجل أكثر من 76 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.644.819، فيما وصل إجمالي الوفيات 350.082 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.408.455 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، تسجيل 1931 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال أمس الأول الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76726 إصابة، منهم 45% من السعوديين و55% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 397 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48450 حالة.

وأوضاف العالي، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 411 متوفىً، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 39 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 13 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع الى 4916 حالة بعد تسجيل 163 حالة شفاء جديدة.

واشارت الصحة البحرينية، الى ان عدد الحالات "القائمة" التي تتلقى العلاج حاليا يبلغ 4293 حالة منها 4284 مستقرة و9 تحت العناية.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن تكثيف إجراءات إجراءات التقصي ساعدت في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى تعافي 325 حالة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابات بالوباء 31086.

وقالت الوزارة الإماراتية، إنها أجرت 28000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بكورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"

وأعلنت الصحة الإماراتية، 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 حالة .

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد، موضحة أن هذه الحالات تعافت بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الإمارات 15982.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سلطنة عمان إلى 8118

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة ، أمس الثلاثاء، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 171 لعمانيين و177 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 8118، مؤكدة أن 2067 حالة قد تماثلت للشفاء، بالاضافة إلى 37 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في الكويت إلى 7306

وفي الكويت،أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 608 اصابات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 22575 في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس الثلاثاء 172 حالة. وأعلنت السلطات الكويتية، شفاء 685 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 7306.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي يومي إن حالات الاصابة الـ608 السابقة تضمنت 146 حالة لمواطنين كويتيين و200 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية و78 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و38 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 196 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكوفيد - 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15097 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعةالماضية بلغ 68 شخصا، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2395 مسحة، واشار السند، إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 276207 فحوصات

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في قطر إلى47107

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة بالاضافة إلى 1742 اصابة جديدة بالوباء، وقالت في بيان ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 28 حالة وفاة و47107 اصابات مؤكدة.

واوضحت الوزارة القطرية، في بيان، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، مشيرة إلى أنه تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة .

واعلنت الصحة القطرية، انها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 205 حالات.

وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1481 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من كوورنا المستجد إلى 11844 حالة