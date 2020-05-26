مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة سيرفيس بترعة المحمودية بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة سيرفيس بترعة المحمودية، بزاوية غزال مركز دمنهور في البحيرة، ونقل المتوفيان إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

كان مأمور مركز شرطة دمنهور، تلقى إخطارا من المستشفى التعليمي بوصول محمد توفيق محمد أمين، 38 عاما، مقيم بعزبة كتات، وأحمد سمير مراد، 25 عاما، مقيم زاوية غزال، جثتين هامدتين، نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتبين انقلاب سيارة سيرفيس "تومناية"، كانت تقلهما بخط زاوية غزال دمنهور، داخل ترعة المحمودية بالقرب من كوبري قرية زاوية غزال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.