إصابة أمين شرطة و4 من أولاده في انقلاب سيارة ببني سويف 

أصيب أمين شرطة و4 من أولاده، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل مركز ناصر بطريق الفيوم الجديد بنطاق محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الأب ويدعى "شحاتة.ف.ح" 38 سنة، أمين شرطة وأبناءه الأربعة وهم "عبد الرحمن" 11 سنة، طالب، "ندا" 16 طالبة، "مريم" 11 سنة، طالبة وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، "عبد الله" 18 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعى بالرأس حوالى 3 سم وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.