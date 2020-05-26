غلق محال وتحرير محاضر لمخالفي قرار الحظر بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني على المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن قرار الحظر الكامل على المحال التجارية الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يشمل المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية، فضلًا عن توقف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار أيام عيد الفطر، ويُستثنى من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، أو التحرك لاستلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

وأوضح المحافظ أنه تم ضبط محل موتوسيكلات يعمل أثناء الحظر بالمخالفة، وتم تشميع المحل والمخزن التابع له، وإيداع المضبوطات بمخازن حي الزقازيق.

وفي منيا القمح تم تشميع محمصة بشارع سعد زغلول، وصالون حلاقة رجالي، ومحل إكسسوارات محمول ومحل كماليات سيارات.

كما تحرير محاضر لـ9 محال لمخالفتها تعليمات الحظر، وتم تحويل المحاضر إلى قضايا جنح أمن دولة طوارئ، كما تم تحرير 12 محضر إشغال طريق لمخالفتهم للقانون 140 لسنة 1956.

وأشار المحافظ إلى إغلاق وتشميع محالين مخالفين لقرار مجلس الوزراء، بطريق "هرية" الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.