مشروعات الخطة الاستثمارية لموازنة الكهرباء للعام المالي 2020-2021

يستهدف قطاع الكهرباء تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020-2021 منها تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020-2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وتهدف الموازنة إلى:

- شراء كمية طاقة قدرها حوالى 200 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها حوالى 134 مليار جنيه

- بيع كمية طاقة قدرها 191 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2020/2021 بقيمة قدرها 150 مليار جنيه

- أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 150 مليارجنيه في 30/6/2021 و أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 147 مليار جنيه

- تسعي الشركة المصرية لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بخلاف مايعادل 20 مليار جنيه يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تمولها الدولة.