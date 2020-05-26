السعودية تعلن آلية العودة للعمل بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص

قال وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، إنه لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف تقرر تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف الراجحي، أن هذا القرار يأتي لضمان سلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل.

ووافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وقال وزير الموارد البشرية: "خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة، بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة التنموية".

وأوضح الراجحي، حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، أن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:

1. اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو الجاري بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

2. اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو المقبل لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

3. اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو المقبل اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.

4. يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.

المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.

المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

5. لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 14\8\1441ه حتى إشعار آخر.

6. للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 31 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.

7. يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 31 مايو الجاري إلى يوم الخميس 18 يونيو المقبل مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.

8. استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس18 يونيو المقبل.

9. تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.