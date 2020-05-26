الناقد محمود قاسم: مسلسل "فرصة تانية" كان يحتاج تعديلات بالسيناريو

قال الناقد محمود قاسم، إن ياسمين صبري خسرت هذا العام بتقديمها مسلسل "فرصة تانية" مع المخرج مرقس عادل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن مسلسل "فرصة تانية" من المسلسلات التى كانت تحتاج إلى تعديل فى السيناريو، بخاصة فى الحلقات الأخيرة، لأن المسلسل اعتمد على المط والتطويل بصورة مبالغ فيها، إضافة إلى العلاقات المُتشعبة التى من الممكن أن يتم الاستغناء عنها دون أن تقع أحداث المسلسل.

مسلسل "فرصة تانية" عُرض على قنوات cbc ،dmc ،on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.