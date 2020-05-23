موت مدحت وحمل ملك.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فرصة تانية

بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل فرصة تانية، بقتل "مدحت" دياب على يد مجموعة من تجار المخدرات بعد الإبلاغ عن صديقه.

تحلم "مريم" هبة مجدي، بوفاة زوجها وتستيقظ على نبأ وفاته حتى تفقد الوعي بعد سماع الخبر.

تتوالى الأحداث ويقرر "زياد" أحمد مجدي، ترك عمله بالشركة التي تعمل فيها "ملك" ياسمين صبري، بسبب الخلافات التي حدثت بينهما وللحفاظ على علاقته بها.

وتنهار "مريم" بعد وفاة زوجها واكتشافها انه ترك لها رسالة يطلب منه أن يسامحها. وتكتشف "مريم" بعد وفاة زوجها أنه ترك رسالة يطلب منها أن تسامحه لشعوره باقتراب وفاته.

وتنتهي الحلقة بالاحتفال بعيد ميلاد "زينة" ابنة "مريم"، وتعلن ملك عن نبأ حملها من زياد.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.