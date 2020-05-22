الحلقة 28 من مسلسل فرصة تانية.. بدء الخلافات بين زياد وملك

بدأت الحلقة 28 من مسلسل "فرصة تانية"، بطلاق "مريم" هبة مجدي، من "مدحت" دياب، بعد إصرارها على الطلاق.

وتتوالى الأحداث ويكتشف الفنان أحمد الشامي بطمع "شيرين" بعد إصرارها على الزواج في شقة ثمنها 4 ملايين جنيه وعندما رفض ذلك هددته بالابتعاد عنه.

ويبدأ "زياد وملك" عملهما في الشركة حتى تبدأ الخلافات بينهما في العمل وهو ما لم يستطع "زياد" تحمله.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.