الحلقة 29 من مسلسل فرصة تانية.. ملك تطلب الطلاق من زياد

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل فرصة تانية، ببدء الخلافات بين "ملك" ياسمين صبري، و"زياد" أحمد مجدي، بعد عودتهما إلى العمل من جديد.

وتتوالى الأحداث ويتنازل "مدحت" دياب، لـ "مريم" هبة مجدي، عن كافة ممتلكاته بعد الطلاق، حتى تشعر الأخيرة بالذنب تجاه، وتحلم بعدها بوفاة زوجها.

وتطلب "ملك" من زوجها "زياد الطلاق بعد الخلافات التي حدثت بينهما في العمل.وتنتهى الحلقة بإطلاق رصاصة على "مدحت" بعد بلاغه للشرطة عن صديقه الذى كان يعمل في تجارة المخدرات.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.