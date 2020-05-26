مسعف سلم 137 ألف جنيه عثر عليها في حادث سيارة: ده واجب مش بطولة

كشف أمير حسن عبد الظاهر، المسعف بوحدة بنى حسن بالمنيا، تفاصيل عثوره على مبلغ مالي وتسليمه لصاحبه.

وقال المسعف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إنه عثر على حقيبة بها 137 ألف جنيه أثناء نقل مصابين من الطريق الصحراوى، فقام على الفور بتسليم المبلغ إلى خزنة الأمانات بالمستشفى الذي تم نقل المصابين إليه.

وأضاف أنه أثناء نقل المصابين تفاجئ بهاتف يرن، وعندما ذهب إلى السيارة وجد حقيبتين، وتابع:" شطنة بها 43 ألف وشنطة أخرى بها باقى المبلغ الذى تم تسليمة خزنة الأمانات التى بها المصابين"، مشيرًا إلى أن ما قام به ليس عملا بطوليا بل أمر واجب عليه.

من جانبه علق الدكتور شريف مدحت مدير مرفق الإسعاف، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعى من قبل العاملين فى مرفق الإسعاف فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهذه الأمانة ليست قاصرة على العاملين فى محافظة المنيا.

وتابع: "الأسبوع الماضى قام مسعف بتسليم نصف مليون.. نحن أقسمنا على حفظ حياة الناس، وهذا القسم يشمل أمانتهم".