نيسان تدفع بسيارة إسعاف كهربائية لليابان

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة وإدارة إطفاء طوكيو عن إضافة جديدة لأسطول سيارات الإسعاف في فرع "إكيبوكورو"، حيث ستكون سيارة NV400 Zero Emission EV هي أول سيارة إسعاف كهربائية من نيسان في اليابان، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

ويعد المشروع هو نتيجة لتعاون قوي بين نيسان ، وإدارة مطافئ طوكيو وحكومة مدينة طوكيو.

قال "أشواني جوبتا" ، المدير التنفيذي التمثيلي ومدير العمليات في نيسان: "تؤمن نيسان بقوة الحركة المستدامة وتسعى جاهدة للمساهمة في عالم خالٍ من الانبعاثات والوفيات، يعد هذا المشروع مثالاً رائعًا آخر على جهودنا لتعزيز إمكانية الوصول إلى المركبات الصديقة للبيئة للمجتمعات المحلية." إن إدخال أول سيارة إسعاف EV في أسطول إدارة إطفاء طوكيو هو جزء من مبادرة حكومة طوكيو الكبرى "Zero Emission Tokyo".

وتم تجهيز سيارة إسعاف نيسان EV مع نقالة كهربائية تمكن من تسهيل عمليات موظفي الإسعاف، بفضل مجموعة نقل الحركة الكهربائية ، تقل مستويات الضوضاء والاهتزاز في السيارة بشكل ملحوظ مقارنة بالمركبة التقليدية التي تعمل بالبنزين، مما يساعد على تقليل التأثير السلبي على المرضى وكذلك على الموظفين الذين يتعاملون مع المعدات الحساسة.

وتدعم مجموعتان من بطاريات الليثيوم أيون قدرات 33 كيلو وات / ساعة) مع بطارية إضافية (8 كيلو وات / ساعة) مما يسمح باستخدام أطول للمعدات الكهربائية ونظام تكييف الهواء.

ويمكن أن تتحول سيارة الإسعاف أيضًا إلى مصدر طاقة متنقل في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو كارثة طبيعية. بفضل طبيعة سيارات EV.