حفل أنغام يشعل السوشيال ميديا.. وفنانون يشيدون بأدائها

شهد حفل أنغام والذي قدمته ثالث أيام عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، ومطالبات من الجمهور باستمرار مثل هذه الحفلات.

وقدمت أنغام عددا من أغانيها الناجحة التي اشتهرت بها وقد لاحظ الجمهور أن جميع الأغاني التي قدمتها هذا الحفل اختارتها مليئة بالحب والتفاؤل.

كما تفاعل مع حفل أنغام عدد من الفنانين منهم لطيفة التي كتبت عبر حسابها الخاص بتويتر "معقولة جمالك ما شاء الله طرب وجمال وتألق يا حبيبة قلبى منورة الدنيا كلها بحبك"، لترد أنغام قائلة "حبيبتي يا لطيفة".

وعلقت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها بـ فيسبوك قائلة: "الحمد لله يا رب استبشرت خير بحفلة الراقية أنغام وبعودة الحفلات حتى وإن كانت من غير جمهور مؤقتاً لأنى وبصراحتى المعهودة كنت قلقانة فى الحظر من حاجات كتير تخص مستقبل أولادنا جميعاً اللى لسه بيبتدوا حياتهم.. وأيضاً من ضمن الحاجات اللى كانت شغلانى جداً موسيقيين مصر اللى مالهومش مصدر رزق غير فنهم وقعدوا فى بيوتهم من ثلاث شهور وهم مسئولين عن أسرهم وهم فئه وأعداد لا يستهان بها فيارب يتم نعمته وفرجه علينا جميعاً ويزول هذا الوباء لكى يستطيع الجميع تحمل مسئولياته تجاه أسرته دون حمل الهم".