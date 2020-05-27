أنغام: "بخاف قبل ما أطلع على المسرح.. ومن غير جمهوري أنقص كتير"

قالت الفنانة أنغام، إن الفن والوقوف على المسرح بالنسبة لها هي المتعة الحقيقية مثل الطعام والشراب: "حلم بحلمه كل يوم هو وقفة المسرح، وبحس فيه بكياني والحلم اللي بحققه، وأنا من غير الجمهور أنقص كتير".

وأضافت "أنغام"، خلال استضافتها على فضائية "DMC"، بعد حفلتها في الصوت والضوء، وقدمتها فيها الإعلامية جاسمين طه، أنها حاليا ما تخشي الوقوف على المسرح وتخاف من انتقادات الجمهور حاليا بشكل أكبر مما سبق: "لما كبرت بدأت أفهم حجم المسؤولية وبدأ الخوف يكون أكبر".

وأوضحت أن موهوبي الفن يختلفون كثيرا عن باقي زملائهم وذلك لارتباطهم بالفن بشكل أساسي عن باقي أقرانهم: "المتعة الحقيقية عندهم هي وقفة المسرح".