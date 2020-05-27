وفاتان وإصابة بكورونا.. أسبوع الفن الحزين بعد نجاح موسم رمضان

حالة من الانتعاش يعيشها أهل الفن، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدراما في شهر رمضان الكريم، بعدد كبير من المسلسلات المصرية والعربية، التي نالت إعجاب المشاهدين، سواء على مستوى الأعمال الملحمية والأكشن، أو الدرامية وحتى الكوميدية.

النجاح الكبير عكر صفوه بعض الوقائع التي حدثت بعد انتهاء الموسم الرمضاني، بينها فقدان لأحد أفراج كتيبة الفن أو إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في خبر محزن للوسط الفني أمس، توفي الكومبارس عبدالنبي السيد، الذي اشتهر في عدة أدوار منها "إيتو" في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

جاء ذلك وفق ما ذكره الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث نشر صورة لـ عبد النبي السيد وعلق عليها: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله عم إيتو، آخر يوم في رمضان، الله يرحمه ويغفر له والدعوات له الرجل الممثل الثانوي الغلبان".

عم إيتو، لم يكن أول الأخبار المفزعة في الأسبوع الماضي، بل سبقه نبأ دخول الفنانة رجاء الجداوي أحد مستشفيات المهندسين، في أول أيام العيد، بعدما عانت من ارتفاع في ضغط الدم، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت "الجداوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "راديو مصر"، "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده".

واستكمالا لأسبوع الفن الحزين، أعلن في دمشق، الخميس، عن وفاة الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ، عن عمر ناهز الـ 62 عاماً، بنوبة قلبية، في أواخر الموسم الرمضاني وبعدما أوشك على الانتهاء.

ونعت وزارة الثقافة السورية، الراحل الفرخ، قبل أن يوارى الثرى، في مسقط رأسه، في مدينة "جيرود" التابعة لريف دمشق.