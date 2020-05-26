القوى العاملة تحذر المصريين من الوقوع في براثن النصب بتحصل اشتراكات من كيان وهمي

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين بالخارج والداخل، من الوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" الذين يروجون عبر مندوبين لهم للانضمام للجنة تدعي "اللجنة النقابية الإدارية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين"، من خلال ملئ استمارة عضوية وسداد رسم قيمة الاشتراك السنوي علي حساب بإحدي البنوك المصرية وإصدار كارنية عضوية .

ويناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات ، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاتصال النقابي"، في مثل هذه الأمور باعتبارها هي الجهة التي يتم إيداع أوراق اللجان النقابية لديها وتقوم بالأشراف وإعلان نتائج انتخابات ممثليها، حيث أن اللجنة المذكورة ليس لها شرعية قانونية وأنما هي كيان وهمي للابتزاز والنصب علي المواطنين المصريين .