غلق 3 منشآت طبية بشبين الكوم والشهداء لمخالفتهم الاشتراطات الطبية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم، وذلك لوجود عدة مخالفات في أقسام (الطوارئ – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة)، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2003.

كما وافق المحافظ، على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة أسبوع، وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات أخرى، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة، وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية (إدارة العلاج الحر)، حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.