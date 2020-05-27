شكوى للأعلى للإعلام ضد برنامج بماسبيرو زمان: ليس صالحا لهذه الأيام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى عبر تطبيق "واتس آب" من أحد المواطنين قال في رسالته "قناة ماسبيرو زمان لها برنامج يسمى لقاء الإيمان، يذاع في الخامسة مساء، هذه الأحدايث بعضها يحتاج لمراجعة وتقنين جيد لفحوى الحديث لأنها في تقديري لا تصلح في أيامنا هذه، والدولة والشعب يطالب بتجديد الخطاب الديني، وبعض ما يذاع يثير بلبلة وفتنة ولا يتناسب مع وحدة مجتمعنا المصري الإنساني، أرجو تدارك الأمر فليست كل التسجيلات القديمة صالحة للعرض".

فيما حذر مشاهد يعمل صيدلي بالرحاب من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال في رسالته "صفحة إخوان بتروج إشاعات عن فيروس كورونا".

وأرسل مواطن تنويها على بث برنامج رامز مجنون رسمي عقب أذان المغرب على قناة mbc مصر، وكان المجلس قد أعلن عن تلقيه العديد من الشكاوى ضد برنامج رامز لكنه أشار إلى أنه ليس له سلطة على القناة مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها، فيما أبلغ آخر عن أن "إعلان هايبر الشرقاوي يحوي مشهد فاضح" بحسب ما ذكر في رسالته التي أرفق بها رابط لموقع يوتيوب الذي يحتوى على الإعلان بحسب الرسالة.

كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من عدد من الجمهور والمشاهدين ضد برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه فيفي عبده على قناة mbc مصر، واتهموا البرنامج بارتكاب مخالفات تنافي روحانيات شهر رمضان المبارك، حيث أرسل عدد من الأشخاص شكاواهم ضد البرنامج على الواتس آب المخصص لتلقي شكاوى الجمهور.