الأعلى للإعلام: نفحص شكاوى واقتراحات الجمهور الواردة عبر واتس آب

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن آراء الجمهور التي أبدوها ستقيم، سواء من مقترحات أو شكاوى، تلقاها المجلس عبر تطبيق واتس آب من خلال الرقم المخصص لتلقي رسائل الجمهور.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أن لجان المجلس المختصة لا سيما الشكاوى التي يترأسها جمال شوقي، عضو المجلس، ستفحص كل ما ورد للمجلس وبيان مدى جدية ما تلقاه من عدمه، حيث لفت إلى أنه تتم عملية فلترة للرسائل التي يتلقاها المجلس ومناقشة الهام منها وتقديم مقترحات وتوصيات بخصوصها.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى من الجمهور خلال الفترة الماضية تنوعت الشكاوى ما بين هجوم على بعض المخالفات في البرامج والمسلسلات والإعلانات، فضلا عن طلبات كإدخال لغة الإشار لأصحاب الهمم، فيما ترواحت باقي الشكاوى ما بين عدم الاهتمام الإعلامي بانتشار فيرس كورونا والتحذير من خطورته في الفواصل والتشديد على المواطنين لاتخاذ الاجراءات الاحترازية.

كما طالبت بعض الرسائل التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها بتجديد الخطاب الديني، وأخرى تصدت لبعض صفحات السوشيال ميديا التي يتهمونها بأنها تروج إلى أكاذيب وشائعات فيما يتعلق بفيرس كورونا.

وتلقى المجلس شكاوى ضد إعلان قطونيل الذي تم عرضه في الأيام الأولى لشهر رمضان، لاحتوائه على إيحاءات جنسية، كما رصدت لجنة الرصد بالمجلس مخالفات بالإعلان، لكن الشركة قررت وقف بثه من تلقاء نفسها وخاطبت المجلس لإبلاغه بوقف بث الإعلان المثير للجدل واستبداله بآخر.