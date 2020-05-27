298 مصريا يغادرون فنادق الحجر الصحي بمرسى علم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، مغادرة 298 راكبا من المصريين العائدين من السعودية اليوم الأربعاء، فنادق مرسى علم بعد الانتهاء من الحجر الصحي، والذين وصلوا على متن رحلة مصر للطيران منذ أسبوع، بعد قضاء مدة الحجر الصحي المقررة لهم بإحدى فنادق مدينة مرسى علم، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم سحب العينات النهائية للمصريين العائدين من السعودية قبل خروجهم وجاءت النتائج سلبية للجميع وعددهم 298 مصرًيا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، مشيرًا إلى أنه مقرر تخصيص رحلة طيران لنقلهم من مرسى علم للقاهرة تمهيدًا لعودتهم إلى ذويهم.

وأوضح مرعي، أنه تم تخصيص فريق طبي مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي بها، والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة تحت إشراف طبي، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.