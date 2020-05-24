في البحر الأحمر.. "أهل الخير" ينقذون حياة "إبراهيم" بعد تعرضه لحادث

استجاب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، لمناشدة عدد من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتدخل لإنقاذ حياة شاب يدعى "إبراهيم"، 16 سنة، تعرض لحادث مروري منذ أيام، أصيب على أثره بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة، حيث يحتاج لإجراء عملية جراحية باهظة التكلفة.

كلف محافظ البحر الأحمر، الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، بسرعة مساعدة الشاب المصاب، وتبين أنه موجود في أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة منذ 4 أيام، ويحتاج عملية في المخ تكلفتها نحو 100 ألف جنيه، تبرع عدد من أبناء المحافظة بـ 50% من تكلفتها.

وتواصلت نائب المحافظ مع رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور رضا النجار، لمعرفة إمكانية تحمل المستشفى باقي المبلغ المطلوب لإجراء العملية المطلوبة للشاب لإنقاذ حياته، وهو ما جرى الموافقة عليه.

وخضع الشاب للجراحة، اليوم الأحد، تحت إشراف ااستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور ماجد قلاده.

وجه محافظ البحر الأحمر ونائبته الشكر لرئيس مجلس إدارة المستشفى، وأبناء المحافظة.