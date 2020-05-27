إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك استكمالاً للتصدي لجميع التعديات في إطار جهود محافظة كفر الشيخ، لمجابهة جميع التعديات بكل أنواعها.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، حيث جرى إزالة 7 حالات للتعديات بقرى محلة القصب، كفر المنشي، الحمراء، وقرية مسير، حيث تم إيقاف جميع الأعمال وإزالتها بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محفظ الإقليم، أنه تم ضبط أصحاب المخالفات بمعرفة مديرية أمن كفر الشيخ وإحالة المخالفين للعرض علي النيابة العسكرية وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما جرى حبس مخالفين في مخالفات البناء، وجارى عرض باقي المتهمين، تنفيذاً لقرار النيابة العسكرية، حيث جرة ضبطهم خلال حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء التي نفذتها الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على التعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، لفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن في إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وسامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، ومنصور عمر، وأحمد الجوهري، ومحمد رضا، ومحمد صلاح، نواب رئيس المدينة لشؤون قرى مركز كفر الشيخ، وأحمد منصور، رئيس قرية محلة القصب، ومحمد خفاجي، رئيس قرية الحمراء، وعلا طاهر، رئيس قرية كفر المنشي، وأحمد فتحي، رئيس مسير، وبتواجد مندوبي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية.