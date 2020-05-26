شواطئ كفر الشيخ بدون مصطافين.. وقوات الشرطة تتمركز أمام الحدائق

خلت شواطئ وحدائق ومتنزهات محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من المواطنين، وذلك تطبيقا لقرارات إغلاق الشواطئ والحدائق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات، كما تابع استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إغلاق شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.

وأكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار الغلق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والإنقاذ النهرى.

كما أوضح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على غلق حديقة صنعاء والمتنزهات العامة وعدم منع تجمع الأهالى، كما أكد راشد شرف الدين، رئيس مدينة فوه، على غلق المتنزهات العامة وحديقة فوه للعائلات، فضلاً عن متابعة عدم تجمع الأهالى على كورنيش النيل.

فيما حرصت مديرية أمن كفر الشيخ، على تسيير دوريات أمنية، بشوارع بلطيم ودسوق ومطوبس وفوه، للتأكد من إغلاق الشواطئ والكورنيش ومنع المواطنين من التواجد.