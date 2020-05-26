الحرب على التعديات.. حبس 5 معتدين وإزالة 18 حالة تعدٍ في كفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه جرى إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ومخالفة بناء بدون ترخيص، حيث نُفذت الإزالات حتى سطح الأرض، كما تم ضبط أصحاب المخالفات بمعرفة مديرية أمن كفر الشيخ وإحالة المخالفين للعرض على النيابة العسكرية وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ، أنه تم حبس 5 مخالفين في مخالفات البناء، وجارٍ عرض باقي المتهمين، تنفيذاً لقرار النيابة العسكرية، حيث جرى ضبطهم خلال حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء التي نفذتها الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على التعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، لفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا استمرار جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن في إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، انه تم تنفيذ إزالة عدداً من حالات التعديات علي الأراضي بمراكز " كفرالشيخ، سيدي غازي، سيدي سالم، مطوبس، الحامول، فوه، بيلا"، مشيراً إلى أنه تم تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدٍ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

يأتي ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة.