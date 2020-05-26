حدائق القناطر وكورنيش القليوبية خالية من المواطنين في ثالث أيام العيد

شهدت قرى ومدن وكورنيش النيل في القناطر وبنها وشبرا بالقليوبية هدوءا تاما في ثالث أيام العيد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية وساعات الحظر.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، إغلاق الطرق المؤدية لمناطق التنزه والمقابر في بنها بالتنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبدت شوارع وحدائق القليوبية وخصوصًا القناطر خالية في ثالث أيام العيد، وهو الأمر الذي ثمنه محافظ القليوبية، خلال جولته المفاجئة بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية؛ لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وأوضح أن تحرر أكثر من 15 محضرا لمخالفة قرار الحظر، وفي القناطر الخيرية تحرر أكثر من 20 محضرا لمخالفة قرار الحظر.