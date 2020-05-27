بالأسماء.. الأعلى للإعلام يتلقى 17 شكوى ضد مواقع بسبب كورونا ويعاقب 5

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة عن التغطية الإعلامية لفيرس كورونا، تضمنت ما قام به من إجراءات وما أصدره من قرارات تتعلق بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة لا سيما وزارة الصحة.

وتبين من الدراسة التي حصلت عليها "الوطن" أن المجلس تلقى أكثر من 50 شكوى تم مناقشتها والنظر فيها من بينها 17 شكوى ضد المواقع الاليكترونية بواقع 17 شكوى.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم حفظ 13 منها "بوابة القاهرة، ريمونتادا، مصر أون لاين، إيجيبت فانز، أنا حوا، الدليل نيوز، الحصاد، egy sport، em news، akhbar ten، بينما تقرر وقف بث 3 وهي الجمهورية دوت كوم، وهنا عدن، وopera news لمدة 3 أشهر، ولفت نظر للبوابة نيوز.

وصرح محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس وافق على قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة 3 أشهر، وكانت لجنة التظلمات عقدت اجتماعا منذ أيام، أقرت خلاله تظلم الموقع المذكور، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما قررت اللجنة وقف الحجب اكتفاء بما تم منه.

كما قرر المجلس حجب الموقع الالكتروني لجريدة النبأ، وإلزام الجريدة الورقية، بأداء مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه، لبث أخبار غير صحيحة على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير، والأعراف المكتوبة "الأكواد" التي أقرها المجلس، لاتهامه بنشر أخبار غير صحيحة عن فيرس كورونا.