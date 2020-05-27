في دراسة عن كورونا.. "أعلى الإعلام" ينذر المحور ويحفظ شكوى ضد لميس

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة عن التغطية الإعلامية لفيرس كورونا، تضمنت ما قام به من إجراءات وما أصدره من قرارات تتعلق بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة لا سيما وزارة الصحة.

وتبين من الدراسة التي حصلت عليها "الوطن" أن المجلس تلقى أكثر من 50 شكوى تم مناقشتها والنظر فيها ونتج عنها تصدر صفحات الفيس بوك في عدد الشكاوى بواقع 18 شكوى، وتقرر حجب 10 صفحات بينما تقرر حفظ الشكوى للثمانية الباقين، ثم المواقع الاليكترونية بواقع 17 شكوى، تم حفظ 13.

ثم القنوات التليفزيونية بواقع 3 شكاوى، وتقرر إنذار اثنين وهما قناة المحور بسبب برنامج 48 ساعة، وقناة النهار بسبب برنامج باب الخلق الذي يقدمه محمود سعد، مع الزام البرنامج بتقديم اعتذار، بينما تم حفظ الشكوى ضد قناة العربية الحدث بسبب برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه لميس الحديدي.

كما تلقى المجلس شكويين ضد مواقع رسمية لجرائد وقرر حجب أحدهما وهو موقع جريدة الشورى وإنذار موقع جريدة تحيا مصر "تم التواصل مع رئيس التحرير وتعهد بحذف الخبر".