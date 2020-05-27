حجر جهنم والسفارة في العمارة.. دليل القنوات الفضائية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مسا، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 مساء، والكبير أوي الجزء الخامس 4 مساء، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل ولي العهد 7 مساء، والعراف 8 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي 5 مساء.

MBC Action

عرض برنامج أظرف 20 الساعة 1 مساء.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer الساعة 1.30 مساء، وفيلم Cars 3 الساعة 6 مساء، وفيلم Pacific Rim الساعة 8 مساء، وKing Kong الساعة 10.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم عمر وسلمى 2 الساعة 5.30 مساء، والسفارة في العمارة الساعة 8 مساء، وسمكة وصنارة الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم مافيا 4 مساء، وفيلم بنات وسط البلد 7.30 مساء، وفيلم الزعيم 10 مساء.