ريّح المدام وعمر وسلمى.. دليل القنوات التليفزيونية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مسا، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 مساء، والكبير أوي الجزء الخامس 4 مساء، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل ولي العهد 7 مساء، واتنين في الصندوق 8 مساء.

الأفلام

MBC مصر

عرض فيلم سمير وشهير وبهير 11.45 صباحا، والفيلم الهندي Kabhi Alvida Naa Kehna الساعة 2.30 مساء، وجعلتني مجرما 10.30 مساء.

MBC2

عرض فيلم TRON: Legacy الساعة 2.30 مساء، وفيلم Superman Returns الساعة 5 مساء، وفيلم Man of Steel الساعة 7.30 مساء، وفيلم Batman v Superman: Dawn of Justice الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم عمر وسلمى 12.30 ظهرا، والناظر 4 مساء، وصوت الحب 7.30 مساء، وعودة الندلة 11 مساء.

ART أفلام

عرض فيلم سواق الهانم الساعة 4 مساء، وعوكل 6 مساء، ومافيا 8 مساء، وجواز بقرار جمهوري 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم أميرة حبي أنا 3 مساء، وفيلم إذاعة حب 5.30 مساء، ويجعلو عامر 10 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي 5 مساء.

MBC Max

عرض برنامج Entertainment Tonight الساعة 8.30 مساء.