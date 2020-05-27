التنمية المحلية: قرارت إيقاف البناء تنطبق على المباني التي تنفذ الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بالمحافظات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية من أجل تنفيذ القرار الوزاري الذي يتضمن إيقاف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة، ومعنى ذلك أن المنشآت السياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناه من هذا القرار، ولكن القرار ينطبق فقط على البناء للمساكن الخاصة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القرار اختص محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وعواصم المحافظات جميعا والمدن الرئيسية.

وأشار قاسم إلى أن القرار يتضمن بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها وإيقاف استكمال الأعمال بالنسبة لبناء المباني الجاري تنفيذها الآن، للتأكد من التراخيص ومراجعتها وتوافر الاشتراطات ومعايير السلامة والأجزاء الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في المبنى وخصوصا الجزء المتعلق بطفيات الحريق وغير ذلك.

واستكمل قاسم أنه تم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بوزارة التنمية المحلية مع قطاع التفتيش والرقابة من أجل المرور على كافة المحافظات للتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، بالإضافة مع التنسيق مع المحافظين لمراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود مخالفات خاصة بالقرار والتنسيق مع الجامعات وكليات الهندسة لكي تراجع وتتابع تراخيص البناء الصادرة من الإدارات الهندسية في المحليات من أجل التأكد أن مايتم على الأرض مطابق للترخيص.