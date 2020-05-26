بعد قرار وقف البناء.. التنمية المحلية توضح موقف الحاصل على تراخيص

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن أي مواطن حصل على ترخيص بناء قبل صدور قرار وقف تراخيص البناء، بداية من 24 مايو الجاري بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يجب عليه وقف البناء على الفور.

وشدد قاسم في تصريحات لـ"الوطن"، على أن أي شخص في هذا الموقف، وجب عليه التوقف عن أي أعمال بناء، والتوجه على الفور إلى جهة إصدار الرخصة، لمراجعة الأمر وتقديم الرسومات الهندسية، للتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات البنائية، ووجود جراجات بالمباني، طبقا للشروط الخاصة بذلك، حيث لن يسمح للحاصلين على تراخيص بالبناء بالعمل قبل مراجعة الترخيص، ووجود كل اشتراطات البناء.

واضاف قاسم، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه بتشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة، وقطاع التفتيتش والرقابة، للمرور على كل المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري، بوقف البناء و مراجعة عمل الإدارات الهندسية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بتنفيذ القرار.

وأشار إلى أنه استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، يبدأ المحافظين بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة، ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة، وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة فى الرخصة، فيما يخص اشتراطات البناء، وعلى رأسها وجود جراجات، وذلك لمواجهة فوضى البناء، ومنع أى تكدس عمرانى ينجم عنه ضغط على الخدمات والمرافق.

جدير بالذكر، أن وزير التنمية المحلية، قرر وقف إصدار تراخيص البناء بكل أنواعها من 24 مايو الجاري، لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، باستثناء المشروعات الصناعية والسياحية والقومية والقرى والنجوع.