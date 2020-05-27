محافظ المنيا: تعاملنا مع 2628 حالة بناء مخالف في شهرين

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجراءات تراخيص المباني تم إيقافها منذ فترة بالمحافظة، بالإضافة لقرار وزير التنمية المحلية الجديد.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه الآن يتم التعامل هدم المباني التي تم بناءها على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة أو المباني غير المرخصة داخل الحيز العمراني، ويتم إزالتها وإحالتها للنيابة العسكرية.

وتابع القاضي أنه منذ 25 مارس الماضي تم التعامل مع نحو 2628 حالة مباني على الأراضي الزراعية وأراضي مملوكة للدولة، مشددا على أنه هناك لجان شكلت في كل المدن والمراكز تمر على المواقع والمدن والقرى والمراكز لمتابعة الأوضاع.