محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بالحظر في أول أيام عيد الفطر

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، التزام المواطنين بحظر حركة التنقل، بأحياء مدينة المنيا، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ومدى التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال جولته، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة شارع سكة تله وعزبة الخشابة وطريق مصر أسوان الزراعي وميدان بالاس وشارع عدنان المالكى.

أشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف الي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن.

وكان محافظ المنيا، قد تفقد صباح اليوم، كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مروراً بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .